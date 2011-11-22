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//Спорт

В Лужниках московский ЦСКА проиграл французскому "Лиллю"

22 ноября 2011, 23:41 [ «Аргументы Недели» ]

Во вторник в спорткомплексе "Лужники" в матче 5-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов в группе В московский ЦСКА проиграл французскому "Лиллю" со счетом 0:2.

Голы забили: Василий Березуцкий на 49-й минуте в свои ворота и Мусса Сов на 64-й минуте.

Проигрыш ЦСКА поставил под сомнение шансы команды на выход в плей-офф главного континентального клубного турнира.

7 декабря ЦСКА сыграет в шестом туре в гостях с итальянцами. Армейцам для выхода из группы нужна только победа над "Интером". Любой другой результат оставит их за бортом Лиги чемпионов, сообщает "Спорт-Экспресс".

СБ

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