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22 ноября 2011, 23:41 [ «Аргументы Недели» ]

Во вторник в спорткомплексе "Лужники" в матче 5-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов в группе В московский ЦСКА проиграл французскому "Лиллю" со счетом 0:2.



Голы забили: Василий Березуцкий на 49-й минуте в свои ворота и Мусса Сов на 64-й минуте.



Проигрыш ЦСКА поставил под сомнение шансы команды на выход в плей-офф главного континентального клубного турнира.



7 декабря ЦСКА сыграет в шестом туре в гостях с итальянцами. Армейцам для выхода из группы нужна только победа над "Интером". Любой другой результат оставит их за бортом Лиги чемпионов, сообщает "Спорт-Экспресс".