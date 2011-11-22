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22 ноября 2011, 15:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Московский футбольный клуб ЦСКА нанесет поражение французскому "Лиллю" в матче группового раунда Лиги чемпионов, считают российские и иностранные букмекеры. Матч начнется во вторник в 21:00 на стадионе "Лужники".



Российский "Марафон" принимает ставки на победу армейцев с коэффициентом 2,28, на ничью - 3,40, а на успех "Лилля" - 3,30. Австрийский Bwin оценивает шансы ЦСКА еще выше (коэффициенты - 2,15, 3,40 и 3,20 соответственно). Схожего мнения придерживаются и британцы из William Hill - 2,25, 3,25 и 3,25. Все три букмекерские конторы считают, что наиболее вероятным результатом матча станет ничья 1:1, передает РИА "Новости".

21 ноября футболисты ЦСКА провели предматчевую тренировку. Гостям от нее пришлось отказаться - из-за сильного тумана, окутавшего Европу, вылет команды в Москву значительно задержался. Французы прибыли в столицу уже после 9 часов вечера и сразу отправились в гостиницу.