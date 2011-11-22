Двукратный призер Олимпиад Виктор Модзолевский погиб в ДТП под Тулой

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22 ноября 2011, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Двукратный призер Олимпиад, чемпион мира по фехтованию на шпаге Виктор Модзолевский погиб в ДТП под Тулой, сообщил представитель управления по физкультуре и спорту Воронежской области РИА Новости.

ДТП произошло в воскресенье на 152 километре автодороги "Дон": автомобиль Scania сбил переходившего проезжую часть человека, авария произошла на неосвещенном участке вне пешеходного перехода.

Погибший - известный воронежский спортсмен, двукратный призер Олимпийских игр, семикратный чемпион мира по шпаге, выступавший за сборную СССР с 1961 по 1978 год, Виктор Модзолевский.