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//Спорт

Конькобежец Иван Скобрев занял третье место на Кубке мира

21 ноября 2011, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

sportbox.ru
sportbox.ru

Конькобежец Иван Скобрев, уроженец Хабаровска,  занял третье место на дистанции 1500 метров  на Кубке мира в Челябинске.

Скобрев не совсем удачно выступил на этом турнире. Будучи одним из фаворитов соревнований, он на дистанции 5000 метров и вовсе не смог подняться на пьедестал почета, и занял в итоге лишь шестое место, передает  РИА "АмурПРЕСС".

После завершения турнира Скобрев извинился перед болельщиками за неудачное выступление и пообещал реабилитироваться в марте 2012 года на чемпионате мира.

Женская команда в составе Юлии Скоковой, Екатерины Лобышевой и Екатерины Шиховой стала бронзовым призером на первом этапе Кубка мира, который проходит в Челябинске.

Иван Александрович Скобрев родился 8 февраля 1983 в Хабаровске. Почетный гражданин Хабаровска. На сайте Союза конькобежцев России написано, что родной город Ивана — Вологда.

Серебряный призёр в десятикилометровой и бронзовый призёр в пятикилометровой гонках на Олимпийских играх 2010 года, заслуженный мастер спорта России (2010 год). Чемпион мира 2011 года в классическом многоборье, бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года в командной гонке и чемпионата мира 2011 года на дистанциях в 5000 и 10000 метров. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2010 года по классическому многоборью. Победитель чемпионата Европы 2011 года по классическому многоборью. Многократный чемпион и рекордсмен России.

ИЧ

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