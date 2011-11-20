Фигуристка Елизавета Туктамышева победила в Париже

//Спорт

20 ноября 2011, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Наша юная фигуристка Елизавета Туктамышева одержала очередную победу. На этапе гран-при в Париже 14-летняя спортсменка стала чемпионкой в женском одиночном катании.

Лизе Туктамышевой удалось обыграть именитых соперниц - трехкратную чемпионку Европы Каролину Костнер из Италии и победительницу прошлогоднего финала Гран-при американку Алиссу Чизни.Россиянка опередила именитую Костнер по итогам короткой и произвольной программ на три с половиной балла. Ранее Елизавета Туктамышева победила на этапе гран-при в Канаде.