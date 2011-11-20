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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт

Фигуристка Елизавета Туктамышева победила в Париже

20 ноября 2011, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Наша юная  фигуристка Елизавета Туктамышева одержала очередную победу.  На  этапе гран-при в Париже 14-летняя спортсменка стала чемпионкой в женском одиночном катании.

Лизе Туктамышевой удалось обыграть  именитых соперниц - трехкратную чемпионку Европы Каролину Костнер из Италии и победительницу прошлогоднего финала Гран-при американку Алиссу Чизни.Россиянка опередила именитую Костнер по итогам короткой и произвольной программ на три с половиной балла. Ранее Елизавета Туктамышева победила на этапе гран-при в Канаде.

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