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//Спорт

"Последний император" - Федор Емельяненко готовится к бою

20 ноября 2011, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

http://sport.mirnews.ru
http://sport.mirnews.ru

Неоднократный чемпион мира по смешанным единоборствам, российский боец Федор Емельяненко готовится сегодня к бою в Москве.  Поединком  с Джеффом Монсоном из США "Последний император" готов прервать серию неудач и начать новое восхождение на трон. Бой состоится в рамках турнира M-1 Global и 20 ноября пройдет на арене СК "Олимпийский".

Помимо главного поединка вечера, в программу шоу единоборств включены еще девять боев с участием лучших бойцов M-1 Global, передает РИА Новости. Федор Емельяненко выиграл 32 из 33 трех своих поединков, но затем попал в полосу поражений, уступив в 2010-2011 годах в трех поединках кряду - Фабрисио Вердуму, Антонио Силве и Дэну Хендерсону. Сегодня соперником  "Последнего императора" станет "Снеговик".

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