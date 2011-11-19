//Спорт

19 ноября 2011, 20:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Развитием хоккейной команды ЦСКА теперь будет заниматься компания "Роснефть". Соглашение о сотрудничестве с ней в субботу вечером в присутствии премьера подписало Министерство обороны.

Само военное ведомство не в состоянии финансировать хоккеистов, которым в год требуется примерно 70 миллионов долларов. Поэтому и было решено привлечь государственную нефтяную компанию.

Российская нефтяная компания "Роснефть" вложит в развитие хоккейного клуба ЦСКА сотни миллионов долларов. Это пойдёт на пользу не только команде, но и всему отечественному хоккею, включая детские спортивные школы.

Об этом накануне вечером говорил во Дворцe спорта "Мегаспорт" Владимир Путин на встрече с тренерским составом и руководством российского спорта.

Как писали АН, чуть позже премьер сам вышел на лёд и потренировался с легендами нашего хоккея.