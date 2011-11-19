Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт

Президент ФИФА Блаттер отказался уходить в отставку

19 ноября 2011, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Международной футбольной федерации Зепп Блаттер заявил, что не уйдет в отставку после его спорных заявлений о проявлениях расизма в футболе. При этом глава ФИФА признал, что его комментарии повлекли за собой серьезный инцидент.

В интервью ВВС Блаттер заявил: "Когда вы сталкиваетесь с проблемой, проблему нужно решать". "Уйти было бы несправедливо, и это противоречило бы моему духу борца и моему характеру", - сказал Блаттер.
При этом глава ФИФА признал, что он использовал неподходящие слова, о чем он серьезно сожалеет.
Комментируя недавние скандалы по поводу обвинений футболистов английской премьер-лиги в расистских высказываниях, З.Блаттер заявил, что в футболе нет расизма, передает Интерфакс.

ЕЛ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан