Президент ФИФА Блаттер отказался уходить в отставку

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19 ноября 2011, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Международной футбольной федерации Зепп Блаттер заявил, что не уйдет в отставку после его спорных заявлений о проявлениях расизма в футболе. При этом глава ФИФА признал, что его комментарии повлекли за собой серьезный инцидент.



В интервью ВВС Блаттер заявил: "Когда вы сталкиваетесь с проблемой, проблему нужно решать". "Уйти было бы несправедливо, и это противоречило бы моему духу борца и моему характеру", - сказал Блаттер.

При этом глава ФИФА признал, что он использовал неподходящие слова, о чем он серьезно сожалеет.

Комментируя недавние скандалы по поводу обвинений футболистов английской премьер-лиги в расистских высказываниях, З.Блаттер заявил, что в футболе нет расизма, передает Интерфакс.