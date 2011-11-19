//Спорт

19 ноября 2011, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Новым владельцем хоккейного клуба ЦСКА станет нефтяная компания "Роснефть". Компания окажет ХК поддержку. Об этом сообщил председатель Правительства России Владимир Путин.



На встрече с представителями спортивного клуба ЦСКА премьер заявил: "Мы договорились, что "Роснефть" может поддержать команду". Нефтяная компания станет основным акционером, отметил Путин, передает Интерфакс. При этом премьер допустил, что при согласии Минобороны в число акционеров может войти и так называемый большой ЦСКА, который объединяет спортсменов по другим видам спорта.