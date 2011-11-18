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Путин выйдет на лёд вместе с Фетисовым, Билялетдиновым и Быковым
18 ноября 2011, 21:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В столичный Дворец спорта "Мегаспорт"в пятницу вечером прибыл премьер-министр РФ Владимир Путин, где вместе с легендами российского хоккея планирует принять участие в тренировке на льду.
В этом году в России отмечается 65-летие отечественного хоккея, в связи с чем проводится Кубок легенд. В нем принимают участие знаменитые хоккеисты прошлых лет.
Напомним, глава правительства проявил интерес к конькам в этом году. В феврале премьер пообещал научиться этому и затем занимался под руководством своего тренера, знаменитого хоккеиста Алексея Касатонова.
В сегодняшней тренировке с премьером примут участие главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов, бывший наставник национальной команды Вячеслав Быков, президент хоккейного клуба ЦСКА Вячеслав Фетисов.
Перед тренировкой Путин встретился с тренерами и представителями родительского комитета спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва ЦСКА, чтобы обсудить судьбу ледового дворца на Ленинградском проспекте в Москве.