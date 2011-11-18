Александр Карелин станет почетным гостем на «Кубке Меркурия» в Хабаровске

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18 ноября 2011, 15:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

kp.ru

В Хабаровске пройдут соревнования по греко-римской и вольной борьбе на «Кубок Меркурия». Состязания, в которых примут участие юниорские сборные России и Японии, состоятся уже в эту субботу в «Платинум Арене». Начало в 12.00. Накануне в столицу края прибыл трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Он станет почетным гостем «Кубка Меркурия».



На пресс-конференции Александр Карелин рассказал, что для юных российских спортсменов участие в Кубке позволит получить уникальный соревновательный опыт международных состязаний. Хорошей практикой станут условия смены часовых поясов.



«Кубок Меркурия» проводится впервые. Победители получат специальный кубок, дипломы от организаторов. В будущем, если турнир будет позитивно воспринят, необходимо расширять представительство. Это как минимум 5-6 команд», - рассказал Карелин.



По его словам, главная задача проведения таких соревнований – пропаганда ценности здорового образа жизни.



Как отметил председатель комитета по спорту Правительства Хабаровского края Семен Экшенгер, проведение соревнований послужит развитию спортивной борьбы греко-римского и вольного стиля. «У нас довольно много ребят, которые занимаются этими видами борьбы. Несомненно, после Кубка – они будут идти на тренировки с большим энтузиазмом», - отметил С. Экшенгер.



Вместе с Александром Карелиным в Хабаровск прибыли: заслуженный мастер спорта по баскетболу, победительница Олимпийских игр 1992 года Ирина Минх, заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, золотой призер Олимпиады-1996 Евгений Подгорный, неоднократный победитель Еврокубков, чемпион Европы и мира по гандболу Игорь Лавров, лучшая спортсменка Европы 2005- 2006 годов по плаванию в ластах Анастасия Глухих, четырехкратный чемпион олимпийских игр по фехтованию насаблях Станислав Поздняков.



Они проведут мастер классы для хабаровских спортсменов, пообщаются в неформальной обстановке.



Как сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе Правительства Хабаровского края, битва за «Кубок Меркурия» стартует 19 ноября с 12 часов в «Платинум Арене» и состоит из 11 поединков. Соревнования предварит театрализованное представление, а в перерывах между схватками на ковре зрители увидят выступления лучших творческих коллективов Хабаровского края.



В составе российской сборной выступят лучшие атлеты страны. В их числе победители юношеских Олимпийских игр 2010 года, прошедших в Сингапуре – АлдарБальжинимаев (вольная борьба, вес до 50 килограммов ) и Руслан Аджигов (греко-римская борьба, вес до 84 килограммов ).



С приветственным словом к участникам соревнований выступит Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.