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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт

Гус Хиддинк пока не получал новых предложений о трудоустройстве

17 ноября 2011, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Тренер Гус Хиддинк, чей контракт с Федерацией футбола Турции был расторгнут по обоюдному согласию, пока не получал новых предложений. Об этом сообщил официальный представитель Хиддинка Кис ван Ньювенхейзен.

По словам представителя тренера, они "только закончили работать в Турции". "Всего пару часов назад вернулись в Голландию, поэтому еще не было никаких мыслей по поводу новых соглашений", - сказал ван Ньювенхейзен в интервью "Спорт-Экспрессу".

ЕЛ

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