Баскетболисты московской ЦСКА одержали пятую победу в Евролиге

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17 ноября 2011, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Баскетболисты московского ЦСКА пятый раз подряд одержали победу в Евролиге. Россияне обыграли на домашней площадке испанскую "Уникаху" со счетом 77:66. Самым результативным в составе ЦСКА стал защитник Милош Теодосич, набравший 19 очков.



Андрей Кириленко отметился 17 очками, 9 подборами, 6 перехватами и 3 блок-шотами. В составе "Уникахи" традиционно самым полезным игроком стал Джоэль Фриланд (14 очков и 9 подборов). Главный тренер ЦСКА Йонас Казлаускас, отметил, что он очень рад победе и "тому, что мы в первом круге выиграли пять матчей из пяти". "Хочу предостеречь всех от дифирамбов нашей команде. Сейчас часто приходится читать, мол, ЦСКА чуть ли не гарантировано место в "Финале четырех". Жизнь знает множество примеров, когда самоуспокоенность не доводила до добра", - цитирует тренера NEWSru.com.