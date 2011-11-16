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16 ноября 2011, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта www.topnews.in

Федерация футбола Турции расторгла контракт с Гусом Хиддинком по взаимному согласию сторон, но Федерация обязалась выплачивать зарплату Хиддинку до окончания контракта - до 1 августа 2012 года.



Хиддинк ушел в отставку после поражения турецкой команды - 0:3 - в стыковых матчах со сборной Хорватии за выход на чемпионат Европы 2012 года. После ответной встречи, которая закончилась вничью - 0:0, Хиддинк не полетел с турецкой командой в Стамбул, а отправился в родной Амстердам.



Сейчас Хиддинк пока не определился с дальнейшими планами, он отметил, что ему нравилось работать в Англии в 2009 году с "Челси", передает РИА Новости.