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16 ноября 2011, 09:37 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта fc-anji.ru

Лидер сборной Камеруна по футболу и махачкалинского клуба "Анжи" Сэмюэль Это'О накануне вывел своих коллег по национальной команде на забастовку. Он стал инициатором акции протеста против задержек зарплаты.

Камерунцы уже отказались от поездки на товарищеский матч с Алжиром из-за того, они не получили бонусы, обещанные им национальной федерацией за победу на LG Cup, который проходил в Марокко с 11 по 13 ноября, сообщает BBC.

Напомним, что Сэмюэль Это'О является одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира. По некоторым данным, за один сезон в "Анжи" он будет получать около 20 млн евро. Недавно 30-летний форвард в четвертый раз был признан лучшим футболистом Африки. Он трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА в составе "Барселоны" и "Интера", а со сборной Камеруна дважды завоевал Кубок африканских наций. Кроме того, Это'О вошёл в список претендентов на звание лучшего игрока мира.