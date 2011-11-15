Африканский игрок бельгийского футбольного клуба умер во время матча (ВИДЕО)

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15 ноября 2011, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Бельгии игрок футбольного клуба "Мерксем" 30-летний нигериец Бобсам Эледжико скончался во время второго тайма игры регионального чемпионата с командой "Каарт". У футболиста остановилось сердце.

Присутствовавшие на стадионе медики не смогли спасти спортсмена. Матч был остановлен.

В сообщении официального сайта команды "Мерксем" говорится: "Выражаем наши соболезнования семье Элейжико в такой непростой для них период".

Несколько лет назад игрок посещал родину для прохождения священного обряда, чтобы вылечить сердце. После него, по заявлению футболиста, он стал абсолютно здоров. Воспитанник испанской "Малаги", Элейжико ранее выступал за более известные бельгийские команды "Вестерло" и "Антверпен", передает "Интерфакс".

ВИДЕО: Бобсам Эледжико забивает гол головой, youtube.com