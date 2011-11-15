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15 ноября 2011, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта allnewspoint.com

Лондонский оргкомитет Олимпийских игр накануне признал, что недооценил численность контингента, необходимого для охраны 32 олимпийских объектов при проведении Олимпиады в 2012 год.

Если вначале была озвучена цифра в 10 тыс человек, то теперь комитет считает необходимым привлечение не менее 21 тыс сотрудников органов правопорядка.

Минобороны Великобритании рассматривает различные варианты обеспечения безопасности на лондонской Олимпиаде. В числе прочего изучается возможность привлечения сил ПВО.

Министр обороны Филип Хаммонд зачитал в понедельник в парламенте доклад, согласно которому военные планируют разместить ракеты типа "земля-воздух" для защиты олимпийских объектов, если сочтут это необходимым, сообщает Associated Press, передаёт Интерфакс.

"Все необходимые меры для обеспечения безопасности в Лондоне на время проведения игр будут непременно приняты", - пообещал Хаммонд.