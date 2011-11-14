Александр Невский презентовал «Энциклопедию фитнеса и физической культуры»

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14 ноября 2011, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

10 ноября 2011 г. в спорт баре Города Развлечений гостиницы Корстон (ул. Косыгина, 15) при большом стечении журналистов, состоялась презентация новой книги «Мистера Вселенная», бодибилдера, актёра Александра НЕВСКОГО и известного фитнес-эксперта Михаила ДЬЯКОНОВА «Энциклопедия фитнеса и физической культуры», вышедшая в издательском доме «Аргументы Недели»(см. фоторепортаж нашего корреспондента).

Жизнь современного человека переполнена стрессами. Рост числа больных и просто ослабленных людей заставили человечество осознать принципиальную важность здорового образа жизни. Научный мир взялся за поиски эффективных лекарств, в том числе и в области спорта. Фитнес и физкультура признаны одними из самых действенных средств. Сейчас даже школьные уроки физкультуры преобразуют в уроки фитнеса. Всё о фитнесе – от истории до современных методик – рассказывается в новой трехтомной «Энциклопедии фитнеса и физической культуры», составленной Александром Невским и Михаилом Дьяконовым.

«Начиная с советских времён, медики подчёркивали, как важны для здоровья физические нагрузки и правильное питание. День нынешний не отменил этого правила. Наука о физкультуре модифицировалась в новую методику оздоровления и строительства тела», - отметил Михаил Дьяконов.

Здоровье, красота и сила нашего тела – новый культурный критерий сегодняшней цивилизации. Современное общество требует физически полноценных людей. Сильное и красивое тело – не эстетическая прихоть, а способ справиться со своими проблемами.

«Я уверен, что каждый человек может добиться успеха. Если вы твердо решили изменить свою жизнь – это у вас обязательно получится. Нужно только упорно и ежедневно идти к поставленной цели», - заявил Александр Невский.

Миллионы людей мечтают улучшить своё телосложение, укрепить мускулы или сбросить лишний вес. Энциклопедия даёт практический алгоритм здорового образа жизни, и отвечает на вопрос, что нужно делать, чтобы всё время находиться в хорошей физической форме.

После презентации первого тома энциклопедии состоялась автограф-сессия.

На презентации присутствовали известный актер Эдриан Пол, Влад Демин, Дмитрий Носов, Ляйсан Утяшева, Оксана Сидоренко и многие другие.