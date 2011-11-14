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Во время матча чемпионата Бельгии умер нигерийский футболист
14 ноября 2011, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]
Во время матча региональной лиги чемпионата Бельгии по футболу от остановки сердца умер бельгиец нигерийского происхождения Бобсам Элейжико, который выступал за бельгийский клуб "Мерксем".
Инцидент произошел во время воскресной игры с футбольным клубом "Карт". Все попытки вернуть 30-летнего защитника к жизни оказались тщетными.
Бобсам Элейжико был воспитанником испанской "Малаги", он играл за бельгийские клубы "Вестерло" и "Антверпен".
На своем официальном сайте клуб "Мерксем" выразил слова соболезнования родственникам и друзьям погибшего, сообщает РИА Новости.