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//Спорт

Во время матча чемпионата Бельгии умер нигерийский футболист

14 ноября 2011, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Во время матча чемпионата Бельгии умер нигерийский футболист

Во время матча региональной лиги чемпионата Бельгии по футболу от остановки сердца умер бельгиец нигерийского происхождения Бобсам Элейжико, который выступал за бельгийский клуб "Мерксем".

Инцидент произошел во время воскресной игры с футбольным клубом "Карт". Все попытки вернуть 30-летнего защитника к жизни оказались тщетными.

Бобсам Элейжико был воспитанником испанской "Малаги", он играл за бельгийские клубы "Вестерло" и "Антверпен".

На своем официальном сайте клуб "Мерксем" выразил слова соболезнования родственникам и друзьям погибшего, сообщает РИА Новости.

СБ

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