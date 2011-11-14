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14 ноября 2011, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта peoples.ru.

Вратарь футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Малафеев в 2011 году не пропустил в составе национальной команды ни одного мяча. Тем самым Малафеев установил рекорд по количеству сухих минут подряд.



В интервью "Спорт-экспрессу" голкипер охарактеризовал минувший год с двух сторон. "Первая - это цифры, факты и результат. Они, думаю, радуют всех, поскольку команда выполнила задачу и вышла на Евро-2012", - отметил вратарь. "Другой стороной медали" Малафеев назвал разные ситуации, случавшиеся в течение уходящего года. "Вспомнить хотя бы поражение от Словакии в первом туре, после чего многие просто "зачехлили" сборную, начали говорить о том, что она никуда не выйдет. Непросто все выглядело, когда в начале года вничью сыграли с Арменией, а ближе к концу - с Ирландией". По его словам, "были и другие моменты". "Когда начался прогресс, движение вперед. Или когда все в турнире стало зависеть только от нас самих", - заявил Малафеев.