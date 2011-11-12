Русские сокрушили шведов: сборная РФ по хоккею одержала победу (ВИДЕО)

В субботу сборная России оправдала все возлагаемые на неё надежды, выиграв и второй матч на Кубке Карьяла, на этот раз поверженными оказались вице-чемпионы мира шведы, уступившие со счетом 1:4.

Саша Радулов вновь провел матч на высочайшем уровне, оформив дубль и снабдив голевой передачей Широкова, еще одну шайбу шведам забросил Пережогин, пишет vz.ru. Теперь команда сыграет в воскресенье с чехами, имея все шансы взять Кубок Карьяла.

Победа в сегодняшнем матче — первая в основное время под руководством Зинэтулы Билялетдинова.