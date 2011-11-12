Российские фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов стали безусловными победителями соревнований спортивных пар на четвертом этапе серии Гран-при в японском Саппоро.

После исполнения короткой программы Кавагути и Смирнов занимали только пятое место, но после произвольного катания поднялись на первое – 177,51.

При этом прежние лидеры, чемпионы мира немцы Алена Савченко и Робин Шолковы довольствовались бронзой – 171,68, а второе место заняли японцы Наруми Такахаси и Мервин Тран – 172,09.

"Я очень довольна выступлением ребят!" – заявила тренер Юко Кавагути и Александра Смирнова Тамара Москвина, сообщает gazeta.ru.

"Они выступили очень достойно. Такого же мнения были и судьи – они поставили Юко и Саше самые высокие оценки, и зрители – они приветствовали нашу пару шквалом аплодисментов и предвосхитили их победу. Как только объявили выход Юко и Саши на лед – зал взорвался! На трибунах было очень много как российских, так и японских флагов. Юко ведь выступала на своей исторической родине, здесь ее очень любят, просто обожают," - уточнила тренер росийских звёзд.