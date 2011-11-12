Капитан российской сборной по футболу: мы хотели завершить год красиво

Капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин признался, что национальная команда хотела завершить год красиво. Однако товарищеская встреча между сборными России и Греции завершилась вничью 1:1.

"Мы хотели завершить год красиво. У ребят было огромное желание не только порадовать болельщиков победой, но и не позволить сопернику поразить наши ворота, - заявил Андрея Аршавин в интервью своему официальному сайту.

"В принципе, мы должны были уходить с поля победителями, но и греки в присутствии 10000-11000 своих болельщиков не планировали проигрывать у себя дома. Команды завелись, было много борьбы, стыков. Но, в результате команды разошлись миром," - сообщает капитан сборной.

Андрей Аршавин также отметил, что "стадион не был заполнен": "Но это нормальная практика для греков. Не ходят люди на сборную". Кроме того, капитан сборной России, выступающий за лондонский "Арсенал", за время проведенное в Греции не почувствовал финансового кризиса в стране.

"В номере нашего отеля я его не ощутил", - подчеркнул Андрей Аршавин, которому предстоит вернуться в Пирей, чтобы в составе "Арсенала" сыграть матч Лиги чемпионов в Пирее против "Олимпиакоса".