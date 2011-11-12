Боксер Н. Валуев стал генеральным менеджером сборной России по хоккею с мячом

Боксер Николай Валуев стал генеральным менеджером сборной России по хоккею с мячом. В конце августа данный пост покинул Дмитрий Самаренкин, которого руководство Татарстана захотело видеть в качестве президента футбольного "Рубина".



Президент федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник заявил, что не видит в новой должности Валуева ничего странного. "Ребята будут видеть за своей спиной мощную поддержку уверенного в себе человека, которого знает весь мир. Николай согласился сразу, он ведь любит наш вид спорта", - цитирует президента спортивной федерации bandynet.ru.