Футбол: Россия и Греция сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла в ничью в товарищеском матче с Грецией. В первом тайме судьи не засчитали три гола сборной Греции. На последний матч сборной в году Адвокат привлек нескольких новичков. Это форварды «Спартака» Артем Дзюба и «Динамо» Александр Кокорин.



В девяти матчах сборная России проиграла лишь однажды, а в четырех случаях была зафиксирована ничья. Вновь был вызван в главную команду Александр Самедов, пишет Газета.ру.ф Российская команда открыла счет на второй минуте игры - Роман Широков забил гол в ворота Александроса Цорваса. Через несколько минут удваивать счет должен был капитан россиян Андрей Аршавин, однако с пяти метров игрок «Арсенала» попасть в створ ворот не смог. Дружеская встреча, во втором тайме потерявшая изрядную долю красок, завершилась с дружеским счетом 1:1.