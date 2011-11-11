Боксер Валуев будет генеральным менеджером сборной России по хоккею с мячом

Бывший чемпион мира в абсолютной категории боксер Николай Валуев стал генеральным менеджером сборной России по хоккею с мячом, об этом сообщил президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.



Борис Скрынник рассказал, что они договорились с Николаем Валуевым, и "теперь он будет представлять нашу команду на всех официальных мероприятиях", - цитирует президент Федерации Интерфакс.



В последнее время Николай Валуев не участвует в боях, а его возвращение на ринг постоянно откладывается, так как у спортсмена проблемы со здоровьем.







