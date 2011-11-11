Сборная России по хоккею выиграла стартовый матч Евротура

Сборная России по хоккею под руководством Зинэтулы Билялетдинова выиграла первый матч на Кубке Карьяла, победив финнов по буллитам (2:1). Россияне добились победы над финнами на старте Евротура сезона-2011/12.



Об этом журналистам рассказал капитан россиян Илья Никулин. "Мне показалось, что финны выпрашивали удаления, а арбитры их слушали. Но главное, что мы выстояли, справились с тяжелой ситуацией. Нам это делает только больше чести. Самоотдача и желание пока перехлестывает, но сегодня нам это помогло победить", - цитирует Никулина РИА Новости. Российская команда выиграла первый матч с тех пор, как Билялетдинов сменил Вячеслава Быкова на посту главного тренера.