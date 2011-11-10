Путин больше не хочет прыгать с трамплина

Межведомственная комиссия Совета при Президенте по физкультуре и спорту была проведена в четверг, где акцент был сделан на предстоящие через 2,5 месяца масштабные спортивняе мероприятия в горном кластере Сочи.

Фактически в полном объёме по олимпийской программе в горном кластере пройдут российские международные соревнования на всех объектах горного кластера. Об этом на заседании президиума правительства в четверг доложил Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует вопросы подготовке к Олимпиаде-2014, сообщает пресс-служба российского премьера.

По словам Козака, речь идёт о чемпионате мира по горным лыжам, он намечен на февраль. Тогда же пройдут соревнования по биатлону, лыжные гонки, лыжное двоеборье.

А летом состоятся международные соревнования по прыжкам с трамплина. На это Путин заметил, что и сам мог бы принять участие все всех видах состязаний, кроме прыжков с трамплина.

"Мы можем принять участие по всей программе, кроме одной – прыгать с трамплина не будем. Я один раз в своей жизни только прыгал, больше не хочу," - сообщил Владимир Путин Дмитрию Козаку.