Питерский футбольный клуб "Зенит" оштрафовали на 200 тысяч рублей за хулиганство болельщиков во время матча "Кубань" - "Зенит" 6 ноября 2011г. Нарушители бросали на поле пиротехнические изделия.



Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Общая сумма штрафов, выплаченная ФК "Зенит" по итогам первых двух кругов чемпионата России по футболу, составила 4 млн 893 тыс. руб. Все штрафы, собранные футбольным союзом, направляются на развитие детского и юношеского футбола, передает РБК.