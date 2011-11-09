На подготовку Чемпионата мира по футболу 2018г. потратят около $800 миллионов

Бюджет для организации чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет равняться 600-800 миллионов долларов. В 2011 году уже будет потрачено порядка 250 млн рублей.



Об этом сообщил министр спорта, молодежной политики и туризма России Виталий Мутко после первого заседания оргкомитета "Россия-2018" в Москве. В декабре министерство спорта планирует утвердить бюджет на следующий год, передает Интерфакс.



Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальный турнир которого пройдёт в 2018 году в России. Россия впервые в своей истории стала страной-хозяйкой, также впервые мировой чемпионат будет проведён в Восточной Европе. Кроме того, существует вероятность, что чемпионат мира по футболу впервые будет проведён более чем в одной части света — в Европе и в Азии.



