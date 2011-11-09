Утвержден состав женской сборной России по биатлону

Назван состав женской сборной России по биатлону. В состав попали Анна Богалий-Титовец, Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева, Наталья Сорокина, Екатерина Юрлова и Светлана Слепцова.



Первый из этапов Кубка мира по биатлону пройдет с 30 ноября - 4 декабря в шведском Эстерсунде. Как сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР), состав команды был определен по итогам отборочных соревнований, завершившихся 9 ноября в финском Муонио. Состав был утвержден согласно утвержденным ранее критериям отбора, заявил старший тренер женской сборной Вольфганг Пихлер.