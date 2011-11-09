Царукаева стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике, подняв 255 кг

Российская спортсменка Светлана Царукаева стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике. В весовой категории до 63 кг в сумме двоеборья наша тяжелоатлетка подняла 255 кг (117 в рывке +138 в толчке), установив при этом мировой рекорд в рывке.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходит в Париже.

Двукратная чемпионка мира Майя Манеза из Казахстана стала серебряным призером. "Бронза" досталась китаянке Юянь Сяофан.

Отметим, Царукаева завоевала для России первую золотую медаль мирового первенства.



Еще одна россиянка Марина Шаинова заняла шестое место.



выиграл Россиянин Олег Чен, поднявший в сумме двоеборья 336 кг, завоевал серебряную медаль в весовой категории до 69 кг.