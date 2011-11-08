Главным тренером уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" может стать Владимир Голубович, последним местом работы которого было нижегородское "Торпедо". Ранее пост главного тренера "Салавата" занимал Сергей Михалев.



Как пишет газета "Спорт-Экспресс", о назначении специалиста на пост наставника уфимцев, вероятнее всего, будет объявлено в среду. Временно исполняющим обязанности тренера является Венер Сафин.

В чемпионате КХЛ сезона-2011/12 "Салават Юлаев" занимает седьмое место в Восточной конференции. В 23 матчах команда набрала 31 очко.