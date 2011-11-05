Кавагути и Смирнов стали чемпионами этапа Гран-при в Китае по фигурному катанию

Российская спортивная пара Юко Кавагути и Александр Смирнов заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию - Кубке Китая. Первенство завершилось в Шанхае.

Кавагути и Смирнов почти без помарок исполнили свою произвольную программу на музыку Клода Дебюсси. Судьи оценили выступление пары в 122,29 балла. Итоговая сумма баллов Кавагути и Смирнова составила 186,74. Отметим, пара тренируется у прославленного тренера Тамары Москвиной.



Второе место на китайском этапе Гран-при в парном катании заняли хозяева льда Чжан Дань и Чжан Хао - 177,67 балла. Бронзовые медали у пары из Канады - Кирстен Мур-Тауэрс и Дилана Московитча, передает РИА Новости.



Сборная России увозит из Шанхая три медали - два золота и одну бронзу. Ранее Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев выиграли турнир танцоров, а 15-летняя одиночница Аделина Сотникова Гран-при заняла третье место.