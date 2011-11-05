Артур Гатчинский упал и остался без медали Кубка Китая

Российский фигурист Артур Гатчинский упал при исполнении своего первого прыжка в произвольной программе - четверного тулупа и остался без медали Кубка Китая.

Третий этап Гран-при по фигурному катанию проходит в Шанхае. В мужском одиночном катании россияне остались без медалей. Реальный претендент на попадание в призовую тройку Артур Гатчинский, лидировал после исполнения короткой программы. Но фигурист крайне неудачно откатал программу произвольную. Падение при исполнении прыжка оказалось ошибкой не единственной: бронзовый призер московского чемпионата мира сорвал еще несколько прыжковых элементов и в итоге занял пятое место.



Победу на китайском этапе Гран-при одержал Джереми Эббот из США. Он опередил фигуриста из Японии Нобунари Ода менее чем на полтора очка. Третьим представитель Китая Сон Нань.