Боксер Валуев не знает о намерении Виталия Кличко бороться с ним в Киеве

Боксер Николай Валуев не получал предложений от промоутерской компании братьев Кличко о проведении в 2012 году в Киеве боя с чемпионом мира WBC Виталием Кличко. Об этом заявил сам экс-чемпион мира по боксу по версии WBA.



Ранее о таком намерении заявил СМИ руководитель украинского представительства промоутерской компании братьев Кличко "К2 Promotions". В интервью агентству "Р-Спорт" сам спортсмен заявил: "Я абсолютно ничего не слышал об этом намерении промоутеров братьев Кличко, и никаких предложений от них мне не поступало". Николай Валуев одержал на профессиональном ринге 50 побед (34 из них - нокаутом) и потерпел два поражения (по очкам).