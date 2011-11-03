Невский защитил свой титул!

Российский актер, продюсер и бодибилдер Александр Невский победил на конкурсе "Мистер Вселенная", который прошел 2 ноября в австрийской столице Вене.

Организатором конкурса выступает Всемирная Федерация Бодибилдинга WBBF (World Bodybuilding Federation).

В этом году в Вену на чемпионат мира и "Мистер Вселенная" съехалось около 400 атлетов со всего мира. В прошлом году Невский уже побеждал на конкурсе "Мистер Вселенная", а также стал чемпионом мира по версии WBBF.

Информационная справка Как и в боксе, в бодибилдинге существуют несколько ведущих федераций, которые проводят чемпионаты мира и конкурсы "Мистер Вселенная". Впервые этот конкурс был проведен в 1948 году Национальной Ассоциацией любителей бодибилдинга NABBA. Позднее, конкурс с таким названием проводила Международная Федерация бодибилдинга IFBB. В настоящее время "Мистер Вселенная" проводится и Всемирной Федерацией Бодибилдинга WBBF, руководителем которой является Эдмундас Даубарас (бывший вице-президент NABBA).

Именно WBBF (World Body Building Federation) является единственной в мире официально зарегестрированной международной общественной организацией развивающей бодибилдинг и фитнес (NABBA так и не имеет официальной регистрации и не сотрудничает с анти-допинговыми комитетами).



"Мистер Вселенная" WBBF является продолжателем традиций конкурсов NABBA прошлого века, когда в бодибилдинге побеждали не анаболические стероиды, а сила духа и красота человеческой мускулатуры.