Легендарный кикбоксер и голливудская звезда Дон Уилсон (по прозвищу "Дракон") прибыл в Москву по приглашению "Мистера Вселенная" Александра Невского и пионера российского фитнеса Сергея Рощупкина, чтобы дать несколько бесплатных семинаров по боевым искусствам и здоровому образу жизни (см. фотогалерею).

Дон является многократным чемпионом мира по кикбоксингу (69 побед на профессиональном ринге, 46 из них - нокаутом). Он снялся более чем в 50 остросюжетных картинах, в том числе играл главные роли в таких известных голливудских фильмах, как "Бегущая Мишень", "Черный пояс", "Ночной охотник", Инферно", "Восход красного солнца", "Кровавый кулак" и многих других.



28 октября, в 19.00, Дон Уилсон встретился с прессой в спорт-клуб "Зебра Фитнес". Еженедельник "Аргументы Недели" выступил официальным информационным партнером визита Дона "Дракона" Уилсона