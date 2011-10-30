Самые юные самбисты «Славы» получили боевое крещение

В столице России завершились VII Московские финальные соревнования среди детских спортивно-патриотических клубов «Юный самбист – 2011» на Кубок Давида Рудмана. (См. нашу фотогалерею)

... Самбо – спорт настоящих мужчин. И слово «детские», применительно к статусу соревнований, никого не должно вводить в заблуждение: на арене сражаются мальчики по возрасту, но уже самые настоящие мужчины по духу. А это подразумевает отсутствие компромиссов и жажду победу в честном поединке. Это обстоятельство становилось очевидным еще на подходе ко Дворцу спорта МГУПИ, где проходили соревнования – перед входом дежурило несколько машин скорой помощи, а в одну тренерский штаб одной из команд заботливо усаживал юного спортсмена. Травма, слава Богу, была не опасной, однако высочайший градус накала борьбы не подлежал сомнению.

Ребята из керченского клуба «Слава» принимали участие в этом турнире уже третий раз. 27 команд были разбиты на под группы, и керченцы попали в одну из самых сильных, сразу выйдя на бронзового призера прошлогоднего Кубка московскую команду «Тотем».

Одна из особенностей участия «Славы» в нынешних соревнованиях – тренеры дали попробовать силы самым молодым, еще мало «обстрелянным» паренькам, которым необходимо нарабатывать турнирный опыт. Основные, более опытные, силы, согласно стратегии, «работали» на чемпионате Украины.

- Этот Кубок Давида Рудмана стал для многих наших ребят значительным этапом в системе общей подготовки, - рассказывает руководитель керченской делегации, один из самых титулованных самбистов мира Николай Алексахин, - соревнования статусные, международные, что очень важно для юных спортсменов. Если на, допустим, недавнем турнире городов-героев, также прошедшим в Москве, приезжали мальчишки 1995-1996 года рождения, то сегодня здесь получают необходимое боевое крещение ребята младшего возраста. Накануне чемпионата мира по самбо среди молодежи – а это наша ближайшая цель – переоценить воспитательное значение таких соревнований трудно.

... Турнирная судьба керченских самбистов сложилась нелегко – однако ж других способов обретения столь необходимого юным самбистам опыта не изобретено. И тем не менее в 12 встречах спортсменам «Славы» удалось одержать три победы над более маститыми противниками. Анатолий Колода сумел добыть победу в весовой категории 35 килограммов, Виктор Павлов был первым в категории 57 кг, а их товарищ по команде Александр Рыжов не знал себе равных в категории 62 кг. От всего сердца поздравляем победителей! И удачи вам, ребята, на следующих турнирах...