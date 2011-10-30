Наша Лиза Туктамышева победила в женском одиночном катании на Гран-при Канады

Наша юная фигуритска Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании на Гран-при Канады.14-летняя россиянка в произвольной программе показала лишь второй результат. Но благодаря набранным баллам в короткой программе Елизавете Туктамышевой удалось стать победительницей Гран-при Канады и завоевать золотую медаль первенства.

Российская фигуристка, победившая на этапе взрослого Гран-при, сравнила этот турнир с детскими соревнованиями: "Большой разницы я не ощущаю. Я стараюсь не думать о важности соревнований, стараюсь не показать все, что находится внутри. Я стараюсь подходить ко всему спокойно". "Давление есть, но я стараюсь не обращать внимания. Просто стараюсь делать свою работу", — сказала Лиза.