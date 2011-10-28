Боксер Виталий Кличко готовится завершить спортивную карьеру
28 октября 2011, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский боксер Виталий Кличко, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, заявляет, что его спортивная карьера подходит к завершению. "Проведу бой, может быть, максимум два", - сказал Кличко.
"Для тех, кто следит за боями братьев Кличко, могу сказать, что не расстраивайтесь, Владимир младше на пять лет, и еще долгое время будет радовать своими поединками", - отметил Кличко-старший, передает Интерфакс.