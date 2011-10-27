На выходных в Москве пройдет финал турнира «Юный самбист - 2011»

Соревнования юных самбистов из клубов России и Ближнего Зарубежья в седьмой раз пройдут 29 и 30 октября в спорткомплексе Московского государственного университета приборостроения и информатики на Стромынке, 20. Начало в 14.00, вход свободный.

В турнире подростки 13-14 лет соревнуются командами, «стенка на стенку». Президент Центрального Детского Клуба «Юный самбист» Валерий Костенко на пресс-конференции предваряющей открытие соревнований, отметил: «Такие соревнования воспитывают в ребятах командных дух, чувство ответственности и желание не подвести товарищей. Стоя под флагом, плечом к плечу, они понимают, что сообща отстаивают честь своего клуба, своего города и страны».

В этот раз состязаться будут 32 команды, в составе которых 384 молодых спортсмена. На борцовские ковры выйдут представители Москвы, Московской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Липецкой, Кемеровской областей, Алтайского края, Чеченской и Карачаево-Черкесской республик, республики Адыгея, а также Украины, Болгарии, Армении и Абхазии.

Перед финальными соревнованиями прошла целая серия отборочных турниров, в которых участвовало 1500 молодых самбистов. Шестикратный чемпион СССР по самбо Давид Рудман сказал о победителях: «Это для ребят будут первые серьезные соревнования. Если пройдут их с честью, получат не только призы, но и выдвинут свои клубы на первый план в развитии нашей национальной борьбы. А это важнее любых личных наград».

Движение «Юный самбист» постепенно возрождает традиции повсеместных соревнований по самбо, заложенные в Советском Союзе. В соревнованиях участвуют не только городские, но и поселковые клубы. В этом году в финал пробились клубы поселков Кротовка Самарской области и Алхан-Кала Чеченской республики.

Отборочные турниры третий год подряд проводятся в Украине. На финальные соревнования «Юный самбист» в Москву приезжают ребята из Одессы и из Керчи. Подключить к самбо-движению Украину смог президент спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко. Он подчеркнул, что влияние самбо на постсоветском пространстве нужно укреплять и распространять: «Борьба самбо — это наше национальное достояние. Она воспитывает личность. Сегодня ребятам катастрофически не хватает правильных авторитетов. Вспомните, как интерес к космонавтике взлетел после полета Гагарина в космос! Каждый хотел быть похожим на него. Если мы будем чаще говорить о знаменитых самбистах и культивировать эту борьбу, интерес к ней тоже возрастет». Вячеслав Тимошенко открыл два бесплатных детских клуба в Керчи, планирует открывать клуб в Москве, в районе Медведково, затем в Воронеже и других российских городах.

Участники пресс-конференции отметили, что движение «Юный самбист» в последние годы набирает обороты: 7 лет назад в одноименных финальных соревнованиях участвовало всего 6 команд, сегодня их количество возросло в 5 раз. И это далеко не предел.