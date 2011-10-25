Российские команды – призеры канадского этапа Мирового тура по керлингу

Женская и мужская российские команды завоевали соответственно серебряные и бронзовые награды на этапе Мирового тура по керлингу, который завершился в понедельник в канадском Камлупсе (Британская Колумбия).



В женском турнире команда во главе с Ольгой Зябликовой добралась до финала, где уступила швейцаркам во главе с Мишель Ягги - 4:7. Перед последним эндом россиянки вели со счетом 4:3, но в решающий момент проиграли четыре камня.



В мужском турнире до полуфинальной стадии дошла команда Андрея Дроздова. В споре за выход в "золотой" матч россияне проиграли со счетом 2:6 будущим победителям соревнований - команде канадской провинции Британская Колумбия во главе с Эндрю Билески.