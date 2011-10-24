Анастасия Мыскина поделилась радостной новостью - у нее будет еще один ребенок

Известная спортсменка Анастасия Мыскина поделилась новостью о счастливом событии, которое через несколько месяцев произойдет в ее семье. Теннисистка ждет третьего ребенка.

В семье спортсменки Анастасии Мыскиной и ее мужа бизнесмена Сергея Мамедова подрастают два маленьких сына. Анастасия долго скрывала от друзей и близких, что они ждут пополнения. Мыскина скрывала беременность от общественности, сообщив о ней только самым близким.

Друзья Насти очень хотят, чтобы у маленьких сыновей спортсменки 2008 и 2010 года рождения появилась сестренка. Одна из подруг Анастасии написала в своем микроблоге в Твиттере: «Настя пока не знает, кто у нее родится».

Профессиональная теннисистка Анастаси́я Мы́скина - заслуженный мастер спорта. победительница 1 турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-2004), полуфиналистка 1 турнира Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2005), полуфиналистка 1 турнира Большого шлема в смешанном парном разряде (Roland Garros-2005).