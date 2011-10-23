Сборная Новой Зеландии стала победителем Кубка мира по регби

Сборная Новой Зеландии одержала победу со счетом 8:7 над командой Франции в финале домашнего Кубка мира по регби.



Сборная Новой Зеландии стала обладательницей Кубка мира во второй раз в истории. Впервые этот титул покорился ей на первом Кубке мира в 1987 году.



Бронзовые медали соревнований ранее достались команде Австралии, одолевшей в матче за третье место сборную Уэльса со счетом 21:18. Дебютировавшая в 2011 году на Кубке мира сборная России потерпела четыре поражения на групповом этапе, но установила рекорд среди новичков турнира, сумев занести восемь попыток.



Последним обладателем Кубка мира была сборная ЮАР, которая в четвертьфинале розыгрыша-2011 проиграла австралийцам со счетом 9:11.