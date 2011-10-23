Базарова и Ларионов идут 3-ми после короткой программы на этапе Гран-при

Российский дуэт Вера Базарова/Юрий Ларионов занял третье место в соревнованиях спортивных пар по итогам исполнения короткой программы на первом в сезоне этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в американском городе Онтарио, штат Калифорния.



Лидируют серебряные призеры Олимпийских игр-2006 китайцы Чжан Дань/Чжан Хао. Вторыми расположились американцы Кэди Дэнни/Джон Куглин.



Турнир "Скейт Америка" стал первым по-настоящему серьезным стартом нынешнего сезона у фигуристов. Далее с промежутками в неделю последуют этапы Гран-при в Канаде, Китае, Японии, Париже и Москве. Финал серии пройдет 8-11 декабря в канадском Квебек-Сити.