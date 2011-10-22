В Москве открыли мемориальную доску легендарному футбольному вратарю Льву Яшину

В Москве в суботу была торжественно открыта мемориальная доска гордости отечественного футбола Льву Яшину. Она была установлена по адресу Чапаевский переулок, дом 18, где долгие годы жил легендарный советский вратарь.

В церемонии открытия приняли участие вдова Яшина Валентина Тимофеевна, помощник президента РФ Аркадий Дворкович, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Павел Колобков, председатель Счетной палаты Сергей Степашин, ветераны сборной СССР и московского "Динамо". Сегодня Льву Ивановичу Яшину исполнилось бы 82 года.

Мемориальная доска вылита из бронзы. Яшин изображен на ней по пояс — в спортивной форме и с мячом в руках. С идеей отлить доску в Департамент культуры в июле этого года обратились сотрудники ФК "Динамо", в котором вратарь сборной СССР играл с 1949 года и вплоть до окончания своей футбольной карьеры в 1971 году

Кстати, этот памятный знак Льву Яшину в Москве будет уже третьим по счету. В конце 90-х гг. в столице были установлены два памятника великому футболисту: в спорткомплексе "Лужники" и на центральном стадионе "Динамо".



Лев Яшин — чемпион Олимпийских игр 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР и заслуженный мастер спорта. Он первый советский футболист, который был награжден призом “Золотой мяч”.