В Великобритании Английская футбольная премьер-лига может стать закрытым предприятием. За это выступают многие иностранные владельцы клубов. Они предлагают отменить систему обмена клубами между дивизионами.

Инициатива была проявлена, в основном, десятком иностранных владельцев клубов Английской премьер-лиги, среди которых и хозяин "Челси" Роман Абрамович.

Нынешняя система, при которой АПЛ покидают три клуба, их не устраивает.

Руководитель ассоциации менеджеров АПЛ Ричард Бивен полагает, что нынешней системе пока ничто не угрожает.

Для того чтобы изменить существующий уклад, необходимо получить 14 голосов из 20. Сейчас же за перестройку нынешних порядков высказываются, в лучшем случае, 10 команд.

Правда, гарантии, что в ближайшее время их количество не увеличится, никто не даст.

"Здесь не имеет значения, из-за границы вы или нет, - рассуждает Ричард Бивен в интервью BBC Sport. - Вы можете представлять Бирмингем, а можете Бирму, главное, за кого отдан ваш голос".

Впрочем, английской премьер-лиге все равно будет очень трудно изменить систему, потому как существует еще руководство футбольной ассоциации Англии, а оно, судя по всему, вправе накладывать вето на любые решения АПЛ.