В США на заключительном этапе гоночной серии "Индикар" сезона-2011 16 октября 2011 года в аварии погиб британский пилот Дэн Уэлдон. На трассе в Лас-Вегасе в аварию попали сразу 15 машин. На 12-м круге заключительной гонки "Индикар".

Пилот команды Sam Schmidt Motorsports Уэйд Каннингэм зацепил болид одного из соперников, что и спровоцировало цепную реакцию и серьезную аварию.

Болид известного английского гонщика Дэна Уэлдона оторвался от земли, пролетел над другими машинами, несколько раз перевернулся и врезался в защитное ограждение. 33-летний пилот получил травмы, не совместимые с жизнью, впал в кому, и скончался в госпитале.

Другие участники финальной гонки "Индикар" в Лас-Вегасе не получили серьезных травм.

Дэн Уэлдон выступал в "Индикар" с 2002 года. В сезоне 2005 британский гонщик стал чемпионом. В том же году он впервые в карьере выиграл легендарную гонку "500 миль Индианаполиса", в 2011-м он повторил свое достижение.