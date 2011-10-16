В Токио Ксения Афанасьева выиграла золото ЧМ по гимнастике в вольных упражнениях
16 октября 2011, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Токио на Чемпионате мира по спортивной гимнастике первое место в финале соревнований в вольных упражнениях в воскресенье заняла Ксения Афанасьева. Российская гимнастка набрала 15,133 балла.
Второе место заняла китаянка Лу Суй (15, 066). Спортсменка из США Александра Райзман взяла бронзу - 15,000 балла.
Другая российская спортсменка Виктория Комова, завоевавшая ранее золото и два серебра на чемпионате мира в Японии, снялась с соревнований в вольных упражнениях.
В воскресенье разыгрываются последние комплекты медалей мирового первенства в Японии.